Başakşehir, Gaziantep FK karşısında ilk 15 dakikayı 1-0 önde tamamladı

Başakşehir, Gaziantep FK karşısında ilk 15 dakikayı 1-0 önde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ettiği mücadelede ilk 15 dakikayı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın bu bölümünde rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğünü korudu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?