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Başakşehir İlk Yarıda Önde

Başakşehir İlk Yarıda Önde

Adana Demirspor, Başakşehir'e 0-1 mağlup durumda. İlk yarıda Davidson'un golüyle önde.

04.01.2025 14:42
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Hamza Güreler'in defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Crespo'dan önce kaleci Deniz Dönmezer kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

16. dakikada Yusuf Barasi'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Arda Kurtulan'dan seken top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

25. dakikada atılana pasta savunma arkasına sarkan Piatek'in ceza sahası içinde yerden vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer ayaklarıyla topu kontrol etti.

32. dakikada Kemen'in sağ kanattan ortasında ceza ceza sahası içinde yükselen Davidson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Uğur Sarı

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ozan Demirbağ, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Aimbetov

Yedekler: Murat Eser, Tayfun Aydoğan, Alioui, Manev, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Shehu, Osman Kaynak

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Keny, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Figueiredo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Crespo, Opoku, Kemen (Başakşehir)

Gol: Davidson (dk. 32)(Başakşehir) - ADANA

Kaynak: İHA

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