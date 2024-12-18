Başakşehir’in Şansı Deplasmanda - Son Dakika
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Başakşehir’in Şansı Deplasmanda

RAMS Başakşehir, Avrupa'da play-off için Cercle Brugge ile kritik bir maça çıkıyor.

18.12.2024 09:16
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi altıncı maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının son maçı olan mücadele turuncu-lacivertliler için tamam ya da devam anlamı taşıyor. RAMS Başakşehir, galip gelmesi halinde play-off oynama hakkını elde edecek.

Belçika'nın Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Istvan Vad yönetecek. Vad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Istvan Albert yapacak.

Başakşehir'de eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Onur Ergün ve Keny'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Kaburgasındaki ağrı nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Muhammed Şengezer'in ise takımdaki yerini alması bekleniyor.

UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Senegalli stoper Ousseynou Ba ise Cercle Brugge karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Başakşehir 5 puana sahip

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, sonraki iki maçındaki beraberliklerin ardından son maçında galibiyetle ayrılmayı başardı. İstanbul ekibinin 5 puanı bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, dördüncü maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir beşinci maçında Alman temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Konferans Ligi'ne sahasındaki 6-2'lik St. Gallen galibiyetiyle başlayan Cercle Brugge, ikinci maçında deplasmanda Vikingur'a 3-1 yenildi. LAKS Linz ile golsüz berabere kalan Belçika temsilcisi, son iki maçında ise Hearts'ı 2-0 ve deplasmanda Olimpija'yı 4-1 yendi. Belçika ekibi 10 puana sahip.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir’in Şansı Deplasmanda - Son Dakika

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