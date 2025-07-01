Başakşehir'in UEFA Hedefi Belli Oldu - Son Dakika
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Başakşehir'in UEFA Hedefi Belli Oldu

Başakşehir\'in UEFA Hedefi Belli Oldu
01.07.2025 19:58
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Teknik Direktör Çağdaş Atan, yeni sezondaki hedeflerinin UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına kalmak olduğunu belirtti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeni sezonda ilk hedeflerinin UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanmak olduğunu söyledi.

Atan, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına iyi ve hızlı başladıklarını belirten Çağdaş Atan, "Oyuncularımız verdiğimiz programa uyarak gelmişler. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacağız. Yüzde 90'ımıza yakın bir şekilde maça çıkmak istiyoruz. Rakibimizi analiz etmeye başladık. 2-3 hazırlık maçı oynadılar. Bir de lig müsabakasına çıkacaklar. Bu da analiz ve veri alma açısından bizim için avantaj olabilir. Başakşehir olarak kısa vadede ilk hedefimiz UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısını tekrarlamak." ifadelerini kullandı.

"Oyuncular gelmeye devam edecek"

Çağdaş Atan, şu ana kadar 3 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, orta saha, kanat ve santrfor mevkileri için de transfer görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Değişim içinde olduklarına vurgu yapan Atan, transfer çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

" Onur Bulut, Nuno da Costa ve Luca Ekrem Stancic'i kadromuza kattık. Aramızdan ayrılanlar oldu. Oyuncular gelmeye devam edecek. Başakşehir'in hızını ve agresifliğini arttırmayla ilgili büyük çaba sarf ediyoruz. Çok fazla oyuncu izliyoruz. Hata yapmamaya çalışıyoruz. Bu transfer dönemini iyi geçtiğimiz takdirde dönüşümü tamamlayarak istediğimiz takıma sahip olacağız. Piatek'in ayrılması dışında iskelet kadromuzu koruduk. Bu, bizim için avantaj. da Costa önemli bir transfer. Kasımpaşa'da çok iyi iş yaptı. Ligi bilen bir santrfor. Benim çok istediğim bir transfer. Onur Bulut, Kayserispor'da benimle çok iyi işler yaptı. Beşiktaş'ta ilk sezonunda fena işler yapmadı ancak geçen sezon bayağı kötü geçti. Onu toparlayıp Kayserispor'daki yüksek performansına döndürmek istiyoruz. Luka Ekrem ise Bayern Münih altyapısında oynamış bir kaleci. Ondan da beklentimiz yüksek. Orta saha oyuncusu bakıyoruz. Duruma göre iki orta saha da olabilir. Bir kanat oyuncusu, bir de santrfor arıyoruz. Belirlediğimiz isimlere gitmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda sonuçlandıracağımız isimler olabilir. Bekleyip göreceğiz."

"Oyunumuzu daha fazla güçlendirmek istiyoruz"

Çağdaş Atan, bu sezon oyunun kontrolünü her zaman elinde bulunduran bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Geçen sezon çok fazla formasyonda oyun oynadıklarını hatırlatan Atan, "Bundan faydalandığımız ve sıkıntılar yaşadığımız bölümler oldu. Güçlü olduğumuz dönemde yakaladığımız oyun var. Bunu daha fazla güçlendirmek istiyoruz. Çağdaş Atan ve ekibinin öngörülemez bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Tek oyun planı üzerinden gitmemeye çalışıyoruz. Kazanırken de kaybederken de oyunun kontrolünün bizde olmasını istiyoruz. Buna uygun çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, ilk 4'e girip her sene Avrupa'ya gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Ganalı stoper Jerome Opoku'yla ilgili transfer iddialarına ilişkin de görüşlerini paylaşan Atan, "Opoku yüksek potansiyelli, bize çok katkı sağlamış bir oyuncu. Genç, atletik ve uzun boylu. Transfer teklifiyle ilgili bir şey duymadım. Onu bırakmak gibi bir niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir'in UEFA Hedefi Belli Oldu - Son Dakika

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