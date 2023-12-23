Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine şehitlere rahmet dileyerek başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Futbola dönelim mi dönmeyelim mi bilmiyorum. Maç önü ve maç sonunda da şehit sayımızın arttığını duyduk. Bu anlamda üzüntülüyüz. Ülke adına ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

"FİNAL YAPAMADIĞIMIZ FİNAL PASLARI VARDI"

Mücadeleyi değerlendiren Avcı, "Rakibin özellikle top kendindeyken sahanın içinde aldıkları bir formasyon vardı. Biz burada özellikle baskıları nasıl yapacağız, nerelere yönlendireceğiz ve özellikle dar alandan çıkarmayacaktık. Bunu maçın genelinde doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bir tane kenar alana çıktığında golü yedik. Sonrasında yine özellikle oyunda bir iki tane değişiklik yaparak oyuna tamamen sahip olup devreden önce golü bulduk. Final yapamadığımız final pasları vardı, ekstra geçişlerde tercihlerimizi kullanamadık veya attığımız şutlar sonuçlanmadı. İkinci yarı itibariyle oyunu biraz daha domine ettik. Yine baskılarımız bu anlamda devam etti. Topa yine daha fazla sahip olduk. Ama daha etkin daha fazla pozisyon olması lazım. Rakipten belki daha fazla pozisyonumuz vardı. Onların da ikinci yarı itibariyle kenar ortasından yakaladıkları bir pozisyonları var. İkinci yarı itibariyle bizim sayısal olarak pozisyonumuz biraz daha fazla" şeklinde konuştu.

"KALİTEMİZİ ARTIRMAMIZ LAZIM"

Oyun organizasyonunda biraz ilerleme olduğunu aktaran Abdullah Avcı, "Burada biraz daha kalite, biraz daha hırs, biraz daha problemi çözmeyi yaşamamız gerekiyordu. Bugün senenin son maçını kazanmak istiyorduk. Kazanmak için hafta içi de bugün de bence oyun olarak kazanmayı belki rakipten bir tık daha hak etmiş olabiliriz. İki tane planı olan takım, organizasyonu olan takım, oyun içinde formasyonlarda değişiklik yapan iki takım karşılaştı ve bugün berabere bitti. Yeni yıl yaklaşırken beraberlik maçıyla kapandı. Bu sezonu kapatıp yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Tabi ki bunu yine deneyeceğiz. Şu an itibariyle geldiğimiz gün itibariyle oyun organizasyonunda biraz ilerleme var. Daha kalitemizi artırmamız lazım, hızımızı daha artırmamız lazım. Onun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularımız sonuna kadar kazanmak istedi ama kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Herkese iyi, mutlu ve sağlıklı seneler diliyorum. Umarım 2024 ülke adına da hepimiz adına da Trabzonspor adına da iyi bir başlangıç olur" ifadelerini kullandı.

"ÖMÜR BU YÖRENİN ÇOCUĞU VE BUNA ALIŞTI"

Abdülkadir Ömür ve Onuachu'ya taraftarın tepkisinin sorulması üzerine Avcı şunları söyledi:

"Abdülkadir Ömür bu yörenin çocuğu ve buna alıştı artık. Bence etkilenmemesi gerekiyor. Bir kısım alkışlıyor bir kısım protesto edebiliyor. Taraftarımıza bu anlamda saygımız var. Onlar da fedakarlık yaparak gelip galibiyet görmek istiyorlar. Bunları anlayışla karşılayabiliyoruz. Sonuçta herkes iyi niyetli maçı kazanmak için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Onuachu bu takımın ve bizim önemli oyuncumuz. Onuachu topu tuttuğu zaman Trabzonspor başka bir oyun oynuyor, tutamadığı zaman başka bir oyun oynuyor. Bugün o top kayıpları çok fazlaydı. Rakibe top geçti. Ben de bu anlamda rakibin arkalarında koşuda fırsatlar vardı oraya daha koşu yapabilecek, daha takım savunmasına yardım edebilecek, hem de fiziksel olarak daha iyi olabilecek Enis Destan'ı aldık. Taraftar da Enis Destan'ı görmek istiyor, bir gelişim içinde. Tercihimiz taktiksel amaçlıydı. Aynı zamanda da performans fiziksel baskılardan dolayı düşmeye başlamıştı. Bu şekilde değerlendirdik"

"TONY BURADA ÇOK SAYGINLIK GÖREN BİRİSİ"

Transfer gündemine gelen Anthony Nwakaeme ilgili soru üzerine Avcı, şu yanıtı verdi: "Tony ile ben buradan ayrıldıktan sonra da yazın da buraya geldikten sonra da iletişim halinde olan birisiyim. Tony burada çok saygınlık gören birisi. Bunun Tony veya başkası kim olursa olsun Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda bir şey olacaksa bunun değerlendirmesini yapabiliriz. Tony iletişimde olduğumuz birisi. Ancak şu an sayımız dolu, fazlası bile var. Bu bir kere boşalması lazım. Hatta dışarıda fazlamızın sakatlığı var Orsic'in. O boşluk yapacak mıyız yapmayacak mıyız, bu süreç bunun üzerinde çalışarak devam ediyor"

ÇAĞDAŞ ATAN: AGRESİF OLMAK İSTEDİK AMA RAKİPTEN CEVAP GELDİ

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan da şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Oyuna kafa yoran iki teknik direktörün maçı olduğunu belirten Atan "Milli Savunma Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama ile derin üzüntüye boğulduk. Vatan için canını veren kahramanlarımızı asla unutmamalıyız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yarılılara acil şifalar diliyorum. Huzurlu güvenli her zamankinden daha güçlü bir Türkiye olsun istiyorum. Birbirimize daha çok sarılalım, mutlu günler olsun. Hhikayesi olan maç oldu. Oyuna kafa yoran 2 teknik direktör vardı. 3-4 haftadır yaptığımız presle agresif olmak istedik ama orda rakipten bir cevap geldi. Bakasetas, stoper ile bek arasına konumlanarak bizim oyunumuzu zorlaştırdı. İyi durduk yine çok fazla pozisyon vermedik. Çalıştığımız bir gol attık. İkinci yarı baskıyı değiştirdik. Bire bir baskıya döndük. Oyun bize geldi aslında pozisyonları değerlendiremedik. Oyunun hakkı bence beraberlikti" şeklinde konuştu.