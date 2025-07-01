Başakşehir Nuno da Costa\'yı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Nuno da Costa'yı transfer etti.

Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürürken Nuno da Costa transferini duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Nuno da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL