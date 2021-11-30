Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi

Aykut Kocaman'dan sonra teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Medipol Başakşehir, bir sürpriz hamle daha yaptı. Turuncu-Lacivertliler, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'u strateji ve planlama direktörü olarak göreve getirdi.
Kulübün altyapısı, kiralık oyuncular, scouting, uluslararası iletişim gibi konularda yetkilişi Newton oldu.
Newton'un üstleneceği 4 görev:
Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
Altyapı - A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi
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