(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Beşiktaş bu sonucun ardından 21 puanla 5. sırada kalırken Başakşehir ise 16 puanla 8. sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir ve Beşiktaş 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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