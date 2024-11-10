Başakşehir ve Beşiktaş 0-0 Berabere Kaldı

Spor

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Beşiktaş bu sonucun ardından 21 puanla 5. sırada kalırken Başakşehir ise 16 puanla 8. sırada yer aldı.