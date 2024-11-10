Başakşehir ve Beşiktaş 0-0 Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, çok zor iki maçı çok kısa zaman içinde oynadıklarını, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Kopenhag'da TSİ 01.00'de maçı bitirdik. 64-65 saat sonra ikinci büyük maçımızı oynadık. Bu hiç kolay değildi. Sezon başından bu yana 20. maçımızı oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Deplasmanı daha fazla oynadık. Son 2 maç çok iyi cevap verdik. Sağlam kaldık. Rakiplerimize net pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. Oyuncularım, planladığımız her şeyi yapmak istedi." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş 1'e 1 baskı yapması zor bir takım. Gezen bir takım. 1'e 1 bulduğumuz anlarda etkili pres yaptık. İlk yarı geçiş şansı yakaladık." diyen Atan, şöyle konuştu:

"Takımla ilgili tek negatif şey, topa daha fazla sahip olup oyunu daha iyi kontrol edebilirdik. Gole yaklaştığımız anlar vardı. Pozisyon anlamında kısır ama mücadele açısından etkili bir maç oynandı. Van Bronckhorst daha sonra forvetsiz oyuna döndü. Bu, bizim hamlelerimizi bozdu. Seviyemizi yukarıda tutmaya çalıştık. 20 oyuncuyu iki maçta iyi kullandığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sezonu erken açtık, 10. haftadan sonra bir kırılma bekliyorduk. Bu kırılma biraz uzun sürdü. Celje maçı bizi çok yıprattı. Geri dönüş sinyallerini oyuncularım verdi. Devreye kadar iyi bir pozisyonda yer almak istiyoruz. Hamlelerle birlikte ikinci yarıda vites arttıracağız. Devre arasında transferlerle hızlanmamız gerekiyor. Oyuncu modeli olarak yavaş bir takımız. Hızlanmamız gerekiyor."

Atan, Beşiktaş'ın son dakikada penaltı beklediği pozisyonun hatırlatılması üzerine, "Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Antrenörlük kariyerim boyunca hakemlerle ilgili bir ya da iki kere konuşmuşumdur. Benim dahil olmak istediğim konular değil. Pozisyonun tekrarını izlemedim. Çıplak gözle gördüm, bir düşüncem var. Bir şey demek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Atan, transfer çalışmaları hakkında ise şunları kaydetti:

"Biz bir değişim yaşıyoruz. Kış transferlerinde verimli sonuç ya da iyi oyuncular almak kolay değil. Ufak bir parçayı tamamlayabiliyorsunuz. Yazın faydalı, iyi oyuncular aldık ama sayısal olarak azdı. Elimizdeki oyuncuları daha fazla değerlendirmek istediğimiz dönemlerden geçtik. Değişim devam edecek. Bu oyun, performans oyunu, iyi performans verenler devam edecek. Vermeyenlerin yerine de yenileri gelecek. Mevki olarak karar vermedik. Ters ayaklı beklerle çok fazla oynadık ve çok puan aldık. Kemen ve Ömer Ali çok gol attı. Son zamanlarda bunun bize zarar vermeye başladığını gördük. Formasyon değiştirme kararı aldık, milli arada daha da geliştirip, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz."