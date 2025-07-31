Başakşehir, Viking ile Eşleşti

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile eşleşti.

Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Viking, ilk maçta 7-0 yendiği Slovenya ekibi Koper'e konuk oldu.

Viking, Sander Svendsen'in 19, 52, 90, Edwin Austbo'nun 76 ve 89. dakikada attığı gollerle 5-3 galip geldi. Ev sahibi ekibin gollerini, 3 (penaltıdan) ve 45. dakikalarda Deni Juric, 56. dakikada ise Kamil Manseri kaydetti.

İki maç sonunda 12-3'lük skorla rakibini eleyen Viking, 3. eleme turunda Başakşehir'in rakibi oldu.

Başakşehir ile Viking arasındaki 3. eleme turu karşılaşmaları, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.