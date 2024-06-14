Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor - Son Dakika
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Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın eski yıldızı Anthony Nwakaeme'nin geri dönmesini isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebini doğruladı. Doğan, Nwakaeme ile görüştüklerini ve olumlu sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

14.06.2024 16:46  Güncelleme: 17:44
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Süper Lig devi Trabzonspor'da bugün yeni sezon forma tanıtımı gerçekleştirildi. Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAŞKAN DOĞRULADI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini de doğruladı.

"OLUMLU SONUÇLANIR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Abdullah Avcı'nın Nwakaeme'nin geri dönmesi yönünde bir talebi oldu. Daha sonra hocamız, Nwakaeme ile görüştü. Şu an hac görevini yapan yöneticimiz Nevzat Kaya görüşmeleri sürdürüyor. Hac görevinde olmasıyla bu iş de olumlu sonuçlanır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor
Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor\'a geri dönüyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan bizzat söyledi! Nwakaeme Trabzonspor'a geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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