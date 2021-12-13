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Başkan Erdoğan güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Erdoğan güven tazeledi

13.12.2021 09:54
Başkan Erdoğan güven tazeledi

ASGD 12. Olağan Genel Kurulu ve Anadolu Medya Buluşması Gemlik Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

ASGD 12. Olağan Genel Kurulu ve Anadolu Medya Buluşması Gemlik Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. ASGD'nin adının tüzük değişikliği ile Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları olarak değiştirildiği kongrede, Genel Başkan İbrahim Erdoğan'ın 9 yeni üye ile güçlendirdiği listesi, oy birliği ile yeniden seçildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını ASGD Kayseri Şube Kurucu Başkanı Mustafa Cengiz yaptı. Seçimler sonrasında İbrahim Erdoğan yenilediği 9 isimle güven tazeledi. ASGD Genel Başkanı Erdoğan, Anadolu'daki basın emekçilerinin güç koşullarda zoru başardıklarını söyledi. Erdoğan, "ASGD'nin her genel kurulu, tam anlamıyla bir Anadolu şöleni şeklinde geçiyor. Bu birlik ve beraberlik sürdüğü müddetçe çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Türkiye'nin birlik ve dirliğinin güvencesi de zaten Anadolu insanının bu güzel ferasetinde yatıyor. Üç yılda bir yapılan genel kurullarımızda ne mutlu ki tam anlamıyla bir Türkiye fotoğrafı oluşuyor. Türkiye'nin pek çok şehrinden ilimize gelen meslektaşlarımız, hem mesleki sorunlarını değerlendirip çözüm yolları arıyor hem de dostluklarını, birlik ve beraberliklerini perçinliyor" dedi.

Gemlik Belediyesi'nin kusursuz ev sahipliğinde, 3 gün 2 gecelik dolu dolu geçen görkemli bir genel kurula dönüşen ASGD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalarda da medyanın önemine vurgu yapıldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "İlçemizde tüm Anadolu'yu bağrımıza basıp kucakladığımız için çok mutluyuz. Gemlik'in kabuğunu kırdığı bu dönemde belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, bu türden sosyal sorumluluk projelerini de çok önemsiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Basın, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Yeniden 4. kuvvet olma özelliğine kavuşmalı ve gerçek işlevini yerine getirmelidir" ifadesini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "ASGD Bursa'da doğmuş ve 30 yıldır da genel merkezi Bursa'da olmak üzere Türkiye'yi ve şehrimizi başarıyla temsil eden bir meslek kuruluşu konumunda olmuştur. Faaliyetlerini takdirle izliyoruz" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu da, "Her alanda olduğu gibi medyada da sıkıntıların, basın özgürlüğünden kaynaklı açmazların farkındayız. Ama inanıyoruz ki, mutlaka medya da iyi olacak" şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem genel kurulda bir müjde verdi. Başkan Erdem, "ASGD'ye güzel bir tesis kazandırma sözümüz vardı, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz" dedi.

Veda gecesinde de derneğe emeği geçen 30 eski ve yöneticiler ile şube başkanlarına hizmet plaketleri verilirken, ASGD Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında yönetim ise Yüksel Baysal, Çetin Gürol, Fatih Kaymaz, Rıfat Kara, Mustafa Boz, Soner Manav, Ömer Aydoğdu, Mesut Yıldz, Orhan Balcı, Mehmet Duman, Mustafa Gürses, Cennet Cankılıç, Mustafa Gültekin ve Halil Ataş oldu.

Anadolu Medya Buluşması gerçekleştirildi. Söyleşide Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Bissenova Gazeteci Yazar Yüksel Baysal, Gazeteci Yazar Necati Kartal konuşmacı olarak yer alırken, kurula CHP İzmir Milletvekili Atilla Serter, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, İYİ Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Zorba ile İYİ Parti Osmangazi Divan Üyesi Aytaç Cihan katıldı. - BURSA

Başkan Erdoğan güven tazeledi
Başkan Erdoğan güven tazeledi
Başkan Erdoğan güven tazeledi
Başkan Erdoğan güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi, Gemlik, Medya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Erdoğan güven tazeledi - Son Dakika Spor


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