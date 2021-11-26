Başkan Kayda, Salihli'nin sultanlarını ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımını ağırladı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, antrenörler Hasan Gören, Merve Ateş ve Aleyna Çevik ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Salihli'yi alt yapı oyuncularından oluşan genç voleybolcularla Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta temsil ettiklerini belirten antrenör Gören, ligde oynadıkları ilk 4 maçı kazanarak 11 puanla zirvede yer aldıklarını söyledi. Gören, hafta sonu Turgutlu'da oynayacakları Seramiksan maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretlerinden dolayı Belediyespor Voleybol Takımına teşekkür eden Başkan Kayda, ligde oynadıkları 4 maçı da kazanan genç oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi. - MANİSA