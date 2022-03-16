Başkan Özlü çocuklarla satranç oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özlü çocuklarla satranç oynadı

16.03.2022 14:28
Başkan Özlü çocuklarla satranç oynadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Namık Kemal İlkokulu 2-D sınıfı öğrencilerini makamında ağırlayarak satranç oynadı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Namık Kemal İlkokulu 2-D sınıfı öğrencilerini makamında ağırlayarak satranç oynadı. "Satranç sporunun ilimizde gelişmesi için her türlü desteği vereceğim" diyen Özlü Millet Bahçesi'nde satranç alanı oluşturulacağını müjdeledi.

Avrupa'daki öğrencilerin öğrenme ve proje platformunda 'Eğlenerek Satranç Öğreniyorum' projesi öğrencileri ve Türkiye Kulüpler Şampiyonası birincisi olan Namık Kemal İlkokulu 2-D sınıfı öğrencileri Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret ederek satranç konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Satranç il temsilcisi Kemal Yalçın Can ve sınıf öğretmeni Tuba Eşmekaya ile birlikte Özlü'yü ziyaret eden 10 minik sporcu açık hava satranç alanı oluşturulmasını istedi.

Faruk Özlü Millet Bahçesine açık hava satranç alanı oluşturulması için çalışma başlatacaklarını belirtirken "Düzce'de okullara, mahalle takımlarına ve amatör spor kulüplerine destek olmanın daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızı her alanda en iyi şekilde yetiştirmeli ve onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Düzce'nin satranç konusunda büyük potansiyeli var ve biz de Spor Akademisi sporcu taramalarına satranç branşını da ekledik" dedi. Başkan Özlü, Türkiye birincisi satranç sporcularıyla satranç oynamayı da ihmal etmedi.

Düzce'nin ileri gelenleri ile turnuva istediler

'Eğlenerek Satranç Öğreniyorum' projesini aktaran il temsilcisi ve öğrenciler, Millet Bahçesine açık hava satranç alanı ve ilin ileri gelenleriyle satranç turnuvası düzenlenmesini istedi. Başkan Özlü ise satranç sporunun gelişmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti. - DÜZCE

Başkan Özlü çocuklarla satranç oynadı
Başkan Özlü çocuklarla satranç oynadı

YORUMLAR
500
Düzce BELKA A.Ş kalitesini ispatladı Düzce BELKA A.Ş kalitesini ispatladı Badminton Gençler Türkiye Finalleri Sona Erdi Badminton Gençler Türkiye Finalleri Sona Erdi

Faruk Özlü, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Özlü çocuklarla satranç oynadı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:38:37. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Özlü çocuklarla satranç oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement