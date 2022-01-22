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Basketbol camiasını derinden sarsan olay! Başantrenör Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Basketbol camiasını derinden sarsan olay! Başantrenör Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi

22.01.2022 20:57

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki Karşıyaka Bornova Belediyesi-Akhisar Belediyespor karşılaşması sırasında Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ bir anda rahatsızlaştı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Karadağ anjiyo oldu.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ndeki Karşıyaka Bornova Belediyesi- Akhisar Belediyespor karşılaşması sırasında rahatsızlanan Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ anjiyo oldu.

KALP KRİZİ TEŞHİSİ

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ikinci periyodunda rahatsızlandıktan sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, kalp krizi teşhisiyle anjiyo edildi. Anjiyo işleminin ardından Karadağ'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

Akhisar Belediye Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anjiyo sonrası Karadağ'ın tıkanan 1 damarının açıldığını belirterek, "Tedbir amaçlı bu geceyi yoğun bakımda geçirecektir." ifadelerini kullandı.

KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cengiz Karadağ'ın rahatsızlığı basketbol camiasını derinden etkiledi. Kulüpler, Başantrenör Cengiz Karadağ için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Basketbol camiasını derinden sarsan olay! Başantrenör Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi
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Cengiz Karadağ, basketbol, Akhisar, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol camiasını derinden sarsan olay! Başantrenör Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Basketbol camiasını derinden sarsan olay! Başantrenör Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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