İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darp etti - Son Dakika
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İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darp etti

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Fransa'da düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi maçında, Filistin bayrağıyla sahaya inen bir genç, İsrail'in Hapoel Holon takımının taraftarları tarafından darbedildi. Güvenlik görevlilerinin kovalaması sonucu tribünlere atlayan genç, İsrailli taraftarların saldırısına uğradı. Polisin araya girmesiyle durum yatıştırıldı. Bu olay, Nanterre Belediyesinin seyircisiz oynanma kararının iptal edilmesinin ardından gerçekleşti.

19.12.2024 17:52  Güncelleme: 18:21
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Fransa'da, Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakasında Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon takımları karşı karşıya geldi.

İsrailli taraftarlardan çirkin saldırı: Filistin bayraklı genci darbettiler

İSRAİLLİ TARAFTARLAR FİLİSTİN BAYRAKLI GENCİ DARBETTİ

Maç esnasında bir genç, Filistin bayrağıyla sahaya indi. Kendisini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçan genç daha sonra tribünlere atladı. Ancak Filistin bayraklı genç, tribünde bulunan İsrailli taraftarlarca darbedildi. Araya giren polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırırken, Filistin destekçisi taraftarlara sert müdahalede bulundu.

İsrailli taraftarlardan çirkin saldırı: Filistin bayraklı genci darbettiler

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNİN GÖSTERİSİNE YASAK GETİRİLMİŞTİ

Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesinin, müsabakanın seyircisiz oynanmasına dair kararını bugün iptal etmişti. Filistin destekçilerinin, müsabakaya karşı Nanterre'de düzenlemeyi planladığı gösteriye de yasak getirilmişti.

İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darp etti

Basketbol, Nanterre, Filistin, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Fransa, Polis, Dünya, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darp etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa karaca:
    avrupanın tüm ülkeleri israili destekliyor. 11 1 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Kemiğinizi, .......... 6 1 Yanıtla
  • M M:
    Yahudi icin tarih tekerrür edecek 3 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Eden bulur..Herşey karşılıklı.. 1 2 Yanıtla
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