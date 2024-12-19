Fransa'da, Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakasında Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon takımları karşı karşıya geldi.
Maç esnasında bir genç, Filistin bayrağıyla sahaya indi. Kendisini kovalayan güvenlik görevlilerinden kaçan genç daha sonra tribünlere atladı. Ancak Filistin bayraklı genç, tribünde bulunan İsrailli taraftarlarca darbedildi. Araya giren polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırırken, Filistin destekçisi taraftarlara sert müdahalede bulundu.
Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesinin, müsabakanın seyircisiz oynanmasına dair kararını bugün iptal etmişti. Filistin destekçilerinin, müsabakaya karşı Nanterre'de düzenlemeyi planladığı gösteriye de yasak getirilmişti.
Son Dakika › Spor › İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darp etti - Son Dakika
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