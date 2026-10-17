Körfez Basket, TOFAŞ\'a 71-69 mağlup oldu

Körfez Basket, TOFAŞ'a 71-69 mağlup olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Körfez Basket, sahasında TOFAŞ’a 71-69 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Körfez Basket, sahasında TOFAŞ'a 71-69 mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak
Körfez Basket: Johnny Davis 11, Matt Mitchell 1, Altan Çamoğlu 5, Oscar Cluff 15, Mert Akay 3, Berk Can Akın 10, Alex Reese 14, Paulius Danusevicius 7, Filip Barna 3
Başantrenör: Serhan Kavut
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 2, Terrell Carter II 11, Tre'Shawn Thurman 2, Bryce Jones 25, Shavar Reynolds Jr. 6, Jamuni McNeace 4, Zach Nutall 9, Efe Postel 4, Gabe Brown 8
Başantrenör: Massimo Cancellieri
1.Periot: 20-19
Devre: 35-26
3. Periyot: 54-41
Kaynak: İHA
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