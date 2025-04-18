Basketbolda Sezon Sonu Maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yarın:

15.30 Bursaspor Yörsan-Onco Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

18.00 Manisa Basket Divissa- Karşıyaka (Muradiye)

20.30 Darüşşafaka Lassa- Galatasaray (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20 Nisan Pazar:

13.00 Mersinspor-Semt77 Yalovaspor (Servet Tazegül)

15.30 Aliağa Petkimspor- Beşiktaş Fibabanka (Enka)

21 Nisan Pazartesi:

19.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 Kapaklıspor-Haremspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Esenler Erokspor- İstanbul Ankaspor (Ahmet Cömert)

15.00 Çayırova Belediyesi-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Çayırova)

15.00 OGM Ormanspor-iLab Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Gaziantep Basketbol-Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)

15.00 Pizzabulls Co Basket-Finalspor (Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu)

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyesispor (Kurtdereli)

15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel- MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Çağdaş Bodrumspor- Trabzonspor (Bodrum)