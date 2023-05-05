Başvuru yapıldı, depremin yıkımı yaşattığı kulüp yeni sezonda Süper Lig'e geri dönüyor!

11 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara yol açan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, gelecek sezon için başvurusunu yaptı.

RESMİ BAŞVURU YAPTILAR

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve 11 ilin etkilediği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi." denildi.

İşte Gaziantep FK'nın yapmış olduğu açıklama;

"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve onbir ilin etkilediği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Altyapımızı ziyaret etmek amacıyla tesislerimize gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Sayın Müslüm Özmen bu ziyarette Başkanımız Memik Yılmaz ve Teknik Sorumlumuz Erdal Güneş ile de bir araya geldi.

BAŞKAN YILMAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Kulübümüze yapmış oldukları ziyaretten dolayı Başkanımız Memik Yılmaz, Mehmet Büyükekşi ve Müslüm Özmen'e teşekkürlerini ileterek; "Ülkemiz ve şehrimiz oldukça zor günlerden geçti. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu süreç bizleri de derinden etkiledi. Ancak üzerimizdeki sorumluluk gereği çalışmalarımızı ve planlamamızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda sizlerin ziyareti bizler için çok önemli. Yeni sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umut ediyorum ki; bir daha böylesi üzücü olaylar yaşanmaz ve güzel yarınları hep birlikte yaşarız. Tekrar Sayın Başkanım Mehmet Büyükekşi ve Müslüm Özmen nezdinde tüm federasyonumuza teşekkür ederim" dedi.

TFF'YE İLETİLDİ

Kulübümüzün 2022-2023 sezonunda ligden çekilmesinin ardından yeni sezonda Süper Lig'de devam etmesi üzerine resmi başvuru da Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Konuyla ilgili olarak Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'de yapılan başvurular sonucunda yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirterek, başarı dileklerinde bulundu."