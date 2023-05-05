Başvuru yapıldı, depremin yıkımı yaşattığı kulüp yeni sezonda Süper Lig'e geri dönüyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Başvuru yapıldı, depremin yıkımı yaşattığı kulüp yeni sezonda Süper Lig'e geri dönüyor!

05.05.2023 20:40
Başvuru yapıldı, depremin yıkımı yaşattığı kulüp yeni sezonda Süper Lig'e geri dönüyor!

11 ilde yıkımlara yol açan deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, 2023/24 sezonunda lige kaldığı yerden devam etmek için resmi başvurusunu yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi." denildi.

11 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara yol açan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, gelecek sezon için başvurusunu yaptı.

RESMİ BAŞVURU YAPTILAR

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve 11 ilin etkilediği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi." denildi.

Başvuru yaptılar bile! Depremin yıkımı yaşattığı kulüp, Süper Lig'e geri dönüyor

İşte Gaziantep FK'nın yapmış olduğu açıklama;

"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve onbir ilin etkilediği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Altyapımızı ziyaret etmek amacıyla tesislerimize gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Sayın Müslüm Özmen bu ziyarette Başkanımız Memik Yılmaz ve Teknik Sorumlumuz Erdal Güneş ile de bir araya geldi.

BAŞKAN YILMAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Kulübümüze yapmış oldukları ziyaretten dolayı Başkanımız Memik Yılmaz, Mehmet Büyükekşi ve Müslüm Özmen'e teşekkürlerini ileterek; "Ülkemiz ve şehrimiz oldukça zor günlerden geçti. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu süreç bizleri de derinden etkiledi. Ancak üzerimizdeki sorumluluk gereği çalışmalarımızı ve planlamamızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda sizlerin ziyareti bizler için çok önemli. Yeni sezonda yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Umut ediyorum ki; bir daha böylesi üzücü olaylar yaşanmaz ve güzel yarınları hep birlikte yaşarız. Tekrar Sayın Başkanım Mehmet Büyükekşi ve Müslüm Özmen nezdinde tüm federasyonumuza teşekkür ederim" dedi.

Başvuru yaptılar bile! Depremin yıkımı yaşattığı kulüp, Süper Lig'e geri dönüyor

TFF'YE İLETİLDİ

Kulübümüzün 2022-2023 sezonunda ligden çekilmesinin ardından yeni sezonda Süper Lig'de devam etmesi üzerine resmi başvuru da Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Konuyla ilgili olarak Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'de yapılan başvurular sonucunda yasal prosedürlerin bir an önce yerine getirileceğini belirterek, başarı dileklerinde bulundu."

YORUMLAR
500

Gaziantep FK, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başvuru yapıldı, depremin yıkımı yaşattığı kulüp yeni sezonda Süper Lig'e geri dönüyor! - Son Dakika


Son Dakika
21:56 Ne yapıyorsun Itoudis! Maçı bırakıp taraftarla tartıştı
21:40 Trabzon'daki kazada hayatını kaybedenlerin cenazesinde belediye başkanına tepki: Bu insanların katili sensin, defol buradan
21:39 Trabzon'un ardından Ankara'da da benzer görüntüler! Zafer Partililer HÜDA PAR standını basıp slogan attı
21:09 Premier Lig'in dev takımı, Napoli'nin yıldız futbolcusuyla ilgileniyor
21:03 Napoli'nin direğiydi! Dünyanın konuştuğu Kim Min-Jae, Premier Lig devine çok yakın
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Economist dergisinin kapağına tepki: Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak
20:54 AK Partili Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti
20:48 AK Partili Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel hayatını kaybetti
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'in kapağına tepki: Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak
20:30 Son Dakika: Malatya'da 4 katlı bina çöktü! Hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden biri enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2023 22:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Başvuru yapıldı, depremin yıkımı yaşattığı kulüp yeni sezonda Süper Lig'e geri dönüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement