beIN SQUAD: Amatör Kulüplere Destek

Spor

beIN SPORTS, 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla hayata geçirdiği beIN SQUAD özel programına bugün Kırıkkale Irmak Demirspor, Ankara 1910 SK ve Yozgat Bişekspor konuk olacak.

beIN MEDIA GROUP'un amatör futbol kulüplerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde takımlar, beIN SPORTS ekranlarında yer almaya devam edecek. 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' mottosuyla forma sponsorluk desteği verilen 50 kulübün temsilcileri, iki haftada bir çarşamba günleri saat 19.00'da beIN SPORTS HABER'de futbolseverlerle buluşuyor.

beIN SQUAD programının bu haftaki bölümünde Kırıkkale Irmak Demirspor, Ankara 1910 SK ve Yozgat Bişekspor'dan özel röportajlar beIN SPORTS HABER kanalında izleyiciyle buluşacak. - İSTANBUL