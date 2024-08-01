Belediye Kütahyaspor, Emir Can Çelik\'i transfer etti

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TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor, Corendon Alanyaspor'dan 2004 doğumlu solbek Emir Can Çelik'i 2 yıllığına renklerine bağladı. 124 kez Akademi liglerinde forma giyen Çelik, geçtiğimiz sezonu Tokat Belediye Plevnespor'da geçirdi.

Sezon başlangıcı hızla yaklaşırken Belediye Kütahyaspor, şampiyonluk iddiasının gerçekleşmesi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi lacivertli yönetim dış transferde bir ismi daha renklerine bağladı.

Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada transferin hem takım hem de sporcu için hayırlı olmasını temenni edildi. - KÜTAHYA