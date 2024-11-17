Bellamy: 'Zor Bir Maç Geride Kaldı' - Son Dakika
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Spor

Bellamy: 'Zor Bir Maç Geride Kaldı'

Galler'in teknik direktörü Bellamy, A Milli Takım ile berabere kaldıkları maçı değerlendirerek takımın gelişimini vurguladı.

17.11.2024 00:16
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kalan Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, zor bir maçı geride bıraktıklarını ve takımın gelişimi açısından bu karşılaşmanın önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bellamy, oyuncalarının fiziksel açıdan iyi bir maç çıkardığını belirterek, "Hepsi de gerçekten büyük yetenekler. Çok zor bir maç geçirdik ama topla alakalı kontrolümüz, topa bakış açımız onları geliştirmeliyiz." dedi.

Topa sahip olma konusunda zorlandıklarını anlatan Bellamy, "İlk dakikalarda skora direkt gidebilirdik. Topa sahipliği geliştirmek asıl amacımız. Oyuncularımın tempoyu biraz daha artırması gerekiyor. Son dakikadaki top kontrolü önceki maçlara göre kötüydü." ifadelerini kullandı.

"Ders alarak gelişeceğiz"

Bir gazetecinin, "Penaltı pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Bellamy, "Penaltı hakkın ne desem bilmiyorum ama penaltı tamamen adaletliydi ben ona inanıyorum. Türkiye'de öyle mi düşünüyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik ekip ve takım olarak daha fazla gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Bellamy, şunları kaydetti:

"Son dakikalar bizim açımızdan kötü geçti. Bunların hepsine baktığımızda kendimi de geliştirmem gerekiyor ve oyuncularımın da gelişmesi gerekiyor. Dün, bugünün güzel bir sınav olacağını söylemiştim gerçekten de doğrulanmış oldu. Biz hep böyle ders alarak gelişeceğiz."

Kaynak: AA

Milli Takım, Galler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bellamy: 'Zor Bir Maç Geride Kaldı' - Son Dakika

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