Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final - Son Dakika
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Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final

14.05.2022 08:46
Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final

Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı, İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı, İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Sarı kırmızılılar bugün finale çıkmak için mücadele edecek.

U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Grupta oynadığı maçların ardından adını çeyrek finale yazdıran sarı kırmızılılar, çeyrek finalde dün Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi'ni 10 sayı farkla 75-65 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı, bugün yarın final maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Mersin ekibi yenmek isteyen sarı kırmızılılar adını finale yazdırmak istiyor. Bugün İzmir Gaziemir Spor Salonu'nda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final
Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final

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basketbol, Kayseri, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bellona Kayseri Basketbol U16 takımında hedef final - Son Dakika
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