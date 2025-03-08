Belözoğlu: Hedefimiz 41 puan - Son Dakika
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Belözoğlu: Hedefimiz 41 puan

Belözoğlu: Hedefimiz 41 puan

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor galibiyeti sonrası hedeflerinin 41 puanı aşmak olduğunu söyledi.

08.03.2025 19:56
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, kısa vadeli hedeflerinin 41 puan barajını aşmak olduğunu belirterek, "Bugün sahada inanan bir takım vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Belözoğlu, "Kadınlar hayatımızın en önemli, en değerli parçası. Onları sadece bir günde değil, hayatımızın her anında anmak, onları sevgi ve saygıyla yanımızda tutmak bizim için çok değerli ve önemli" dedi.

"Maçın senaryosuna hazırlıklıydık"

Rizespor'un maça etkili başladığını aktaran Belözoğlu, "İlk 20 dakikada oyunun baskın tarafı Rizespor'du. 20. dakikadan sonra biz bire bir oynamayı tercih ettik, özellikle top rakipteyken. Bunun karşılığını da aldık. İlk yarının son 30 dakikasında pozisyonlara girdik. 1-0 hatta 2-0'lık skorla soyunma odasına girebilirdik. Ancak yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik" diye konuştu.

"İyi oynarken gol yedik"

İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Belözoğlu, "İkinci yarının ilk 10-15 dakikalık bölümünde oyunun hakimiyeti bizdeydi. Ancak tam iyi oynarken bir gol yedik. Rizespor bekleri öne çıkarmayı seven bir takım. O bölgede bir paylaşım hatası yaptık. Rakibin ciddi kalitesi var ve bu kalitelerini gösterdiler. Başlarında çok değerli bir teknik adam olması nedeniyle belirgin bir oyun oynuyorlar. Golden sonra 10 dakikalık bir bocalama yaşadık. Rizespor pozisyonlara girdi" dedi.

"Kenan bugün çok önemli bir duruş gösterdi"

Kaleci Kenan Piric'in kritik kurtarışlarının galibiyette önemli rol oynadığını vurgulayan Belözoğlu, "Orada Kenan gerçekten bugün çok önemli bir duruş gösterdi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hamlemizin karşılığını aldık"

Maç içinde yaptığı hamlenin olumlu sonuçlandığını dile getiren Belözoğlu, "Biz de bir hamle yaptık ve karşılığını aldık. Teknik adamlıkta bazen böyle hamle yaparsınız, karşılığını bulur. Bunun adına çok mutluyum. Ama en değerlisi, şehrini ve formasını seven bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmak. Bugün verdikleri emeğin karşılığını aldılar" dedi.

"Seyircimizi daha fazla tribünde görmek istiyoruz"

Antalyaspor taraftarına da seslenen Belözoğlu, "Seyircimizi daha fazla burada görmek istiyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Antalya şehrinin, takımımızın etrafında daha bütünleşmesine ihtiyacımız var. Bugün Antalyaspor'a gönül veren herkesi mutlu ettiğimiz için ayrıca sevinçliyiz" diye konuştu.

"Hedefimiz 41 puanın üstüne çıkmak"

Takım olarak henüz yollarının bitmediğinin altını çizen Belözoğlu, "Kısa vadeli hedefimize ulaşmak için hızla 41 puan barajının üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz. Bazen futbol böyledir, en iyi hamleyi yaparsınız ama sonuç alamazsınız. Bugün sahada Rizespor'a göre daha inanan bir Antalyaspor vardı. Şansa inanmam ama bugün kısmet bizden yanaydı" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belözoğlu: Hedefimiz 41 puan - Son Dakika

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