Belözoğlu'ndan 23 Nisan'a Özel Devir

Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görevini Atahan'a devretti.

Akdeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor ile 26 Nisan Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Belözoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yardımcıları, A Takım oyuncuları ile birlikte Antalyaspor'un 9 yaş altı takımıyla antrenmanda bir araya geldi.

İdmandaki görevini Atahan'a devreden Belözoğlu, "Sen bugün hocasın. Biz de yardımcıların olarak A takımdan da ağabeylerine koçluk yapacaksın. Ne yapalım bugün?" diye sordu. "İlk başta 5'e 2 ile başlayalım." yanıtını veren minik Atahan, idmanda futbolcu ağabeylerine uyarılarda bulundu.

Belözoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

Antrenman sonrası tüm çocukların bayramını kutlayan Belözoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği ve aynı zamanda sizleri bize emanet ettiği çok önemli bir gün. Bugünlerimizi kutlarken bu bilinçte olmalıyız. Hepimizin iyi bir birey olması lazım. Derslerimize iyi çalışmamız lazım. Antrenmanlarımızda çok iyi çalışmamız lazım. Eğer iyi bir birey, iyi bir futbolcu olmak istiyorsak, bunların öneminin farkında, anne ve babamıza, arkadaşlarımıza, birbirimize saygılı birer nesil olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bugünkü idmanda görevimi sevgili Atahan devraldı. Zekası, ışıltısı ve heyecanlarıyla çocuklarımızın bize ışık tutmasından daha güzel ne olabilir? Bize bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

Onvo Antalyaspor'un söz konusu görüntülerle hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı klibi de sosyal medyada beğeni kazandı.