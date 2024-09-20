Benfica, Kızılyıldız'ı Deplasmanda Yendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonu yeni formatıyla ilk haftasını bugün oynanan 6 karşılaşma ile tamamladı. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Daniel Cook üstlendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Benfica oldu. Henüz mücadelenin 9'uncu dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazından Bah'ın arka direğe gönderdiği topa dokunan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti: 0-1. Etkili oynamaya devam eden Portekiz temsilcisi, 29'uncu dakikada Orkun Kökçü'nün frikikten golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, karşılaşmanın 86'ncı dakikasında Kızılyıldız'da Milson sahneye çıktı ve farkı 1'e indiren golü kaydetti: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü ise 88'inci dakikada oyundan alındı. Aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, bir Avrupa takımının formasıyla oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında beraber gol atan ilk Türk futbolcular oldu.

KEREM'DEN BENFICA FORMASIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOL

Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 9'uncu dakikasında Kızılyıldız ağlarına gönderdiği golle Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu. 25 yaşındaki milli oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci haftasında 3-3 biten Manchester United maçında gol atmıştı. Portekiz ekibiyle 2'nci golüne ulaşan Kerem, ligdeki golünü ise ise Santa Clara ağlarına göndermişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

Feyenoord - Bayer Leverkusen: 0-4

Kızılyıldız - Benfica: 1-2

Atletico Madrid - RB Leipzig: 2-1

Monaco - Barcelona: 2-1

Atalanta - Arsenal: 0-0

Brest - Sturm Graz: 2-1