Beşiktaş 0 - 2 Başakşehir - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş 0 - 2 Başakşehir

Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir'e 2-0 yenildi. Goller Yusuf Sarı'dan geldi.

12.04.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan Rashica'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

62. dakikada Crespo'nun pasında sağ taraftan aldığı topla ceza sahası içine kadar hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

72. dakikada Paulista'nın hatalı geri pasına hareketlenerek topa sahip olan Piatek ceza sahası içine kadar ilerleyip kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR uyarısıyla pozisyonda Piatek'in Paulista'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

76. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

Beşiktaş: Mert Günok, Alex Oxlade Chamberlain (Keny Arroyo dk. 77), Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan (Onur Bulut dk. 46), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi (Joao Mario dk. 27), Mustafa Hekimoğlu (Ciro Immobile dk. 81)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Jerome Opoku dk. 80), Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 80), Miguel Crespo, Olivier Kemen (Umut Güneş dk. 88), Ivan Brnic (Joao Figueiredo dk. 64), Krzysztof Piatek (Philippe Keny dk. 88)

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Yusuf Sarı (dk.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Maç Sonucu, Yusuf Sarı, Başakşehir, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 0 - 2 Başakşehir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza
Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

22:00 ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray’dan ilk açıklama ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama
21:23 Beşiktaş’ta kazan kaynıyor Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı
21:12 Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
09:04 Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
08:41 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 23:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş 0 - 2 Başakşehir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement