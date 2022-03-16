Beşiktaş'a yeni sponsor - Son Dakika
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Beşiktaş'a yeni sponsor

16.03.2022 12:19
Beşiktaş'a yeni sponsor

Beşiktaş Kulübü, kripto varlık platformu Rain ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, kripto varlık platformu Rain ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Vodafone Park'taki törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rain CEO ve Kurucu Ortağı Joseph Dallago ile Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş Başkanı Çebi, törende yaptığı açıklamada, "Rain, bizim forma göğüs sponsorumuz, bundan sonra 2 yıl boyunca onlarla birlikte olacağız." dedi.

Çebi, 2 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında kulübün 14 milyon dolar alacağını söyledi. Rain'in stadyumda bir tribüne de sponsor olduğunu ifade eden Çebi, "Artık bundan sonra gelirleri artırmaktan başka çare gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır ise "Türkiye'ye inanıyoruz. Büyüyen Rain hikayesini Türkiye'den hızlandırmak istiyoruz. Büyüme hikayesinin yazılacağı ülke Türkiye olacak. Dünyanın en güzel statlarının bir bölümüne de adımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Rain CEO ve Kurucu ortağı Joseph Dallago da "Türkiye kripto pazarında en önemli marketlerden biri. Biz, Türkiye'den partner hayali kururken Beşiktaş'tan daha iyi bir ortak bulamazdık." dedi.

Konuşmasını Türkçe kelimelerle tamamlayan Dallago, "Siyah-beyaz, Kara Kartal, Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

-KAP açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama ise şöyle:

"Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde; 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

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Beşiktaş, Türkiye, Kripto, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'a yeni sponsor - Son Dakika


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