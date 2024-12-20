Beşiktaş, Alanyaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Spor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek.