Beşiktaş, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Anadolu Efes'i Yendi

Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 87-70 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

05.01.2025 21:17
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Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Murat Ciner

Beşiktaş Fibabanka: Allman 6, Mathews 11, Martin 32, Kerem Konan 2, Plavsic 7, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 3, Sleva 12, Terry 7

Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 2, Bryant 8, Nwora 4, Willis 5, Oturu 15, Ercan Osmani 6, Larkin 8, Beaubois 3, Erkan Yılmaz 2, Poirier 13, Doğuş Özdemiroğlu 4

1. periyot: 26-18

Devre: 50-35

3. periyot: 69-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i 87-70 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 9. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 3. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş Fibabanka, karşılıklı basketlere sahne olan ilk 5 dakikayı 11-9 önde geçti. Pota altından skor üreten Anadolu Efes'e kenardan dahil olan oyuncuların sayılarıyla karşılık veren siyah-beyazlılar, 9. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 24-13. Beşiktaş, üstün oynadığı ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üst üste bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 13. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 34-20. Toparlanan Anadolu Efes, bitime 1 dakika 7 saniye kala farkı 8'e düşürdü: 43-35. Lacivert-beyazlıların basit hatalarını kalan bölümde iyi değerlendiren ve dış atışlardan kritik basketler kaydeden siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 50-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Oturu ve Ercan Osmani'nin basketleriyle 25. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 56-49. Lacivert-beyazlı takımın pota altından bulduğu basketlere, 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği kritik atışlarla yanıt veren Beşiktaş Fibabanka, son çeyreğe 69-57 önde girdi.

Beşiktaş, son periyotta da baskılı oyununu sürdürdü. Dış atışlardan 4 isabet sağlayan ve farkı açan siyah-beyazlı ekip, başından sonuna üstün oynadığı karşılaşmadan 87-70 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta ABD'li oyuncu Kelan Martin, 32 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Anadolu Efes'i Yendi - Son Dakika

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