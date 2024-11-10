Beşiktaş, Atatürk'ü Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Atatürk'ü Andı

Beşiktaş, Atatürk\'ü Andı

Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılını anma töreniyle kutladı.

10.11.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BEŞİKTAŞ Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Tüpraş Stadyumu'nun önünde gerçekleştirilen törene; Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu ve kongre üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde Hasan Arat ile yönetim kurulu üyeleri, Dolmabahçe Sarayı Anma Salonu'na Atatürk'ün sevdiği çiçekleri bıraktı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli Beşiktaşlılar, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 86. Yıldönümünde onun manevi şahsiyetini, fikirlerini ve eserlerini anmak için toplandık. Onun en büyük eseri hiç şüphesiz bağımsız Türkiye Cumhuriyetidir. Atatürk Türk milletinin bağımsız, medeni ve modern bir devlete sahip olması için ömrü boyunca mücadele etmiştir.

Askeri Rüştiyeye yazıldığı 12 yaşından vefat ettiği 57 yaşına dek yolu ve ideali asla değişmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Türklüğün ideallerine ulaşılmadan elde edilmiş hiçbir zafer mutlak değildir. Türk milletini hayatının her yönünde yüksek vasıflara ve ideallere layık görmüştür. Onun bu ülküde yönettiği savaşlar askerlik tarihine geçmiş, tarihin akışına yön vermiş, Anadolu'yu emperyalizme karşı insaniyetin son kalesi yapmıştır.

Onun fikirleri başta yüce milletimize, mazlum milletlere, genç nesillere ve dönemin tüm liderlerine ışık olmuştur. Onun devrimleri genç Cumhuriyeti muasır medeniyetlerle yarıştıracak güce taşımış Allahtan başka hiçbir korkusu olmayan milletimizi dünyanın dört bir köşesinde iş yapabilecek eğitime ve deneyime ulaştırmıştır.

Bugün Büyük Önderin dünyaya son kez baktığı Dolmabahçe'den tüm Beşiktaşlılara ve yüce milletimize sesleniyorum. Atatürk'ün bu aziz millete emanet ettiği fikirlere sarılın. Asla ümitsizliğe kapılmayın. Onun sözlerini unutmayınız. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve kabiliyeti bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Atatürk her şey bitti denilen yerde imkansız olanları başarmış milletlerin kendi kaderini kendilerinin çizebileceğini göstermiştir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek milletimizi bir lidere muhtaç göstermeden tarihin en asli Kurtuluş Savaşı'nın verilmesini sağlamıştır. Dolmabahçe'de gözlerini kapadığı güne dek kendiyle ilgili tek bir isteği beni hatırlayınız olmuştur.

Buradan büyük öndere bir kez daha söz veriyoruz. Büyük Atatürk, bu millet seni asla unutmayacaktır. Bir ferdi olmaktan onur duyduğum Türk milleti ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Beşiktaş Camiası adına aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz rahmetle ve minnetle anıyorum.

Büyük Atatürk, Türk milleti seni asla unutmayacak. Fikirlerini, devrimlerini ve Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacaktır."

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Arat, Beşiktaş, Politika, Kültür, Tüpraş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Atatürk'ü Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:09:57. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Atatürk'ü Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.