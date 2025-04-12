Beşiktaş, Başakşehir'e 2-0 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibine 2-0 yenildi.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında sahneye çıkan Yusuf Sarı, 62. dakikada attığı golle takımını 1-0 geçirdi. Turuncu-lacivertli oyuncu, 76. dakikada serbest vuruştan attığı şık golle skoru 2-0 yaptı.

Lig sıralamasından Avrupa'ya gitme hedefinde yara alan siyah-beyazlı ekip, bu sonucun ardından 48 puanda kalırken, RAMS Başakşehir 45 puana yükseldi.

Son 6 resmi maçta 3 mağlubiyet

Beşiktaş oynadığı son 6 resmi maçta tek galibiyet aldı.

Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor yenilgileri sonrası Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu süreçteki tek galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak RAMS Başakşehir'e yenilen Beşiktaş bu süreçte 4 puan alabildi.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Göztepe'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Solskjaer'e tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın son 15 dakikasına girilirken siyah-beyazlı taraftarlar, Norveçli teknik adama yönelik yaptıkları tezahüratta, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" diye bağırdılar.

Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, Yusuf Sarı'nın serbest vuruştan attığı golün sonrasında tezahüratlarla siyah-beyazlı futbolcuları protesto etti.

Maçın son düdüğünün ardından ise taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuları yuhaladı.

Paulista ilk kartını gördü

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Süper Lig kariyerindeki ilk sarı kartını RAMS Başakşehir maçında gördü.

Brezilyalı futbolcu, müsabakanın 74. dakikasında Crespo'ya yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Son sakat Muçi oldu

Beşiktaş'ta sakatlanan son futbolcu Ernest Muçi oldu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında rakip kaleye hareketlenen siyah-beyazlı oyuncu kendini yere bıraktı. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan Muçi, daha sonra oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.

Kasığından sakatlandığı öğrenilen Muçi, Beşiktaş'ta Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu gibi sakat futbolcular listesine eklendi.