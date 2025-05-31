Beşiktaş Bodrum\'a Geldi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında, yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Bodrum ilçesine geldi.
Türk Hava Yollarına ait uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculara tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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