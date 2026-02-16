Beşiktaş formasına tekme atan Kartal Kayra, taraftarlardan özür diledi - Son Dakika
Beşiktaş formasına tekme atan Kartal Kayra, taraftarlardan özür diledi

16.02.2026 17:47  Güncelleme: 17:53
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, yedek kulübesinde formaya tekme atmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kartal Kayra, yaptığı açıklamada ''14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim'' dedi. .

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, dün oynadıkları ve 3-2 galip geldikleri RAMS Başakşehir müsabakasının son dakikalarında Beşiktaş formasına tekme attığı görülmüştü.

'TÜM TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM

Kartal Kayra Yılmaz, yedek kulübesinde yaşanan o anlar hakkında bir paylaşım yaparak "14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim" dedi.

Kartal Kayra Yılmaz'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün maç sırasında yedek kulübesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hakkında bu açıklamayı yapma gereği duydum. Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür. 14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim. Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim."

