Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16.02.2026 16:57  Güncelleme: 17:10
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Süper Lig'in 25.haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 24-25. hafta programları açıklandı. Beşiktaş- Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart tarihinde saat 20:00'de oynanacak.

İşte yapılan açıklama:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 24-25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Programlar, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerimizin tur atlayacakları hesaba katılarak planlanmıştır.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sami Yıldız Sami Yıldız:
    karakartal basar gecer 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
