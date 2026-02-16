Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 24-25. hafta programları açıklandı. Beşiktaş- Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart tarihinde saat 20:00'de oynanacak.

İşte yapılan açıklama:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 24-25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Programlar, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerimizin tur atlayacakları hesaba katılarak planlanmıştır.

Karşılaşmaların programı şöyle: