Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için kente ulaştı

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Süper Lig'e çıkmak için her şeyimizi vermeliyiz'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermesi gerektiğini söyledi. Stoilov, oyuncuların ve takımın sürekli sıkı bir şekilde çalışması ve sahada sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini belirtti.