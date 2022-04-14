Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

14.04.2022 00:59
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından 2 gün izin yaparken, hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başlamıştı. Siyah-beyazlılar, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam ederken, Valerien Ismail, oyuncularını hızlı oynamaları konusunda sık sık uyardı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise Giresunspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Grip olan Can Bozdoğan'ın yer almadığı antrenmanda Rıdvan Yılmaz da bireysel idman yaptı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:13:46. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement