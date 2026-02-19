Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor

19.02.2026 19:07
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman ısınma ve taktik çalışmalarla sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki idmana ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: AA

