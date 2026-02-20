Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.