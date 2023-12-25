Beşiktaş, Hatayspor\'u 2-1 mağlup etti

- Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol taraftan Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde Omar Colley'in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-2
80. dakikada Amartey'in ters dokunuşunda top önünde kalan Hodzic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
86. dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Tayfur Bingöl'in şutunu kaleci Erce kornere çeldi.
90+5 dakikada Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşu Ghoulam kullandı. Sert şutunu kaleci kornere çeldi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta
Hatayspor: Erce, Rivas (Ghoulam dk.80), Kilama, Maksimovic, Kerim Alıcı, Massanga Matondo (Joelson Fernandes dk.31), Görkem Sağlam (Rayane Aabid dk.69), Ömer Faruk (Hodzic dk.69), Strandberg (Kamil Ahmet dk.46), Dele-Bashiru, Dadashov
Yedekler: Bekaj, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Cengiz Demir, Aburjania, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Zainutdinov, Omar Colley, Onur Bulut, Amartey, Salih Uçan (Demir Ege dk.88), Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy (Cenk Tosun dk.81), Rashica (Tayfur Bingöl dk.73), Muleka
Yedekler: Ersin, Emrecan Terzi, Aytuğ Kömeç, Yakup Arda, Mustafa Hekimoğlu, Emirhan Delibaş, Rebic
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Semih Kılıçsoy (dk.38), Omar Colley (dk.53) (Beşiktaş), Hodzic (dk.
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