Beşiktaş'ın borcu açıklandı! - Son Dakika

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Beşiktaş'ta olağan divan toplantısı, Vodafone Park'ta başladı. Divan kurulu toplantısına, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

YÜZDE 25 ARTTI

Toplantıda, Beşiktaş'ın borcunun yüzde 25 artış gösterdiği belirtilerek toplam borcun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.

423 MİLYON 254 BİN LİRA DERNEĞE AİT

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira.