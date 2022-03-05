Beşiktaş'ın borcu açıklandı! - Son Dakika
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

05.03.2022 11:56

Beşiktaş'ın 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta olağan divan toplantısı, Vodafone Park'ta başladı. Divan kurulu toplantısına, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Divan toplantısı buz kesti! Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 579 milyon 632 bin lira

YÜZDE 25 ARTTI

Toplantıda, Beşiktaş'ın borcunun yüzde 25 artış gösterdiği belirtilerek toplam borcun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olduğu açıklandı.

423 MİLYON 254 BİN LİRA DERNEĞE AİT

31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira.

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Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Türk Lirası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın borcu açıklandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın borcu açıklandı! - Son Dakika
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