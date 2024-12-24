Beşiktaş’ın İlk Yarı Performansı

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Beşiktaş, 17. hafta itibariyle devre arasına girilen Trendyol Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 25 gol kaydetti.

Ligde 16 karşılaşma sonucunda topladığı 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı takımda 9 oyuncu skor tabelasını değiştirdi.

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen İtalyan santrfor Ciro Immobile, 5'i penaltıdan 9 golle Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en skorer oyuncusu oldu.

9 futbolcu gol sevinci yaşadı

Süper Lig'in 17 haftalık bölümünde 25 gole imza atan Beşiktaş'ta 9 futbolcu fileleri havalandırdı.

Yaptığı 16 müsabakanın 15'inde gol kaydetmeyi başaran siyah-beyazlılarda Ciro Immobile, Rafa Silva, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Moatasem Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Alex Oxlade-Chamberlain gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Bu 9 oyuncu toplam 24 kez skor tabelasını değiştirirken 1 gol, Göztepe ile yapılan maçta rakip oyuncunun kendi filelerini havalandırmasıyla Beşiktaş'ın hanesine yazıldı.

En golcüsü Immobile

Süper Lig'in ilk bölümünde Beşiktaş'ın en golcü ismi Ciro Immobile oldu.

İtalyan futbolcu, ligde forma giydiği 13 karşılaşmada 5'i penaltıdan 9 gole imza attı.

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Rafa Silva, çıktığı 16 maçta 4 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ile Muçi 3'er, Rashica, Paulista, Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Oxlade-Chamberlain ise birer gol kaydetti.

En az gol yiyen 3'üncü takım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile en az gol yiyen üçüncü ekip konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında kalesinde 18 gole engel olamadı. Beşiktaş, çıktığı 16 maçın 6'sında ise rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Bir karşılaşmada 4 gol yiyen Beşiktaş, bir maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Siyah-beyazlılar, 3 müsabakada 2'şer, 5 mücadelede de 1'er kez rakibinin golüne engel olamadı.

Sezonun ilk bölümünde Fenerbahçe kalesinde 15, Reeder Samsunspor ise 17 gol gördü.

Devrelerin son 15 dakikasında 13 gol üretti

Beşiktaş, bu sezon ligde gollerin 14'ünü ilk yarıda, 10'unu ise ikinci devrede kaydetti.

Siyah-beyazlı futbolcular, maçlarda devrelerin son 15 dakikasında 13 kez fileleri havalandırdı.

İlk 15 dakikada 3 gole imza atan Beşiktaş, 15-30. dakikalarda 4, 45-60 ile 60-75. dakikalarda ise 2'şer kez ağları sarstı.

Siyah-beyazlı ekibin 24 golünün 15'i ayak, 4'ü kafa vuruşu ve 5'i penaltı atışı sonucunda kaydedildi. Diğer gol ise Göztepe maçında rakip oyuncunun kendi filelerini havalandırmasıyla Beşiktaş'ın hanesine yazıldı.