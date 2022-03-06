Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir - Son Dakika

Pjanic ve Oğuzhan yok, Josef şüpheli

Önder Karaveli'den Güven Yalçın ve Larin kararı

Sarı kart sınırında 5 futbolcuKadın ve 12 yaş altı yaş arası çocuklara bedava

Ali DANAŞ,

Yukatel Kayserispor'a hafta içinde yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen ve lig için sıralama haricinde hiç bir hedefi kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Erkan Özdamar tarafından yönetilecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Bahtiyar Birinci yaparken, Melis Özçiğdem dördüncü hakem olacak. PJANİC VE OĞUZHAN YOK, JOSEF ŞÜPHELİBeşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesinde eksikler bulunuyor.Sakatlıklarını atlattıktan sonra koşu çalışmalarına başlayan Oğuzhan ve Pjanic, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Malatya deplasmanında yaşadığı arka adale sakatlığında sonra bazı maçlarda oynasa da bir türlü toparlanamayan ve zaman zaman ağrıları nedeniyle zorlanan Josef'in, yarın akşam kadroda olması düşük bir ihtimal. Sivas deplasmanında ısınma esnasında sakatlanan Vida'nın ise oynaması bekleniyor.ÖNDER KARAVELİ'DEN GÜVEN YALÇIN VE LARİN KARARISiyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir karşısına birkaç oyuncuyu değiştirerek çıkabilir.Eleştirilerin ve taraftar tepkilerinin odağındaki iki futbolcu olan Batshuayi ve Kenan'ı yedeğe çekmesi beklenen Karaveli'nin, bu iki ismin yerine Güven ve Larin'e şans vermesi sürpriz olmayacak.Beşiktaş'ın kalesinde her zaman olduğu gibi Ersin oynayacak. Defans dörtlüsünü Rosier- Vida - Welinton - Umut'tan oluşturacak olan Karaveli'nin orta saha sahada Necip - Ghezzal - Atiba - Teixeria - Larin, santrforda da Güven onbiriyle maça çıkması yüksek ihtimal.SARI KART SINIRINDA 5 FUTBOLCUBeşiktaş'ta, Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton yarın akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak. Sınırda olan 5. futbolcuysa oynamayacak olan Oğuzhan Özyakup.KADIN VE 12 YAŞ ALTI ARASI ÇOCUKLARA BEDAVASiyah beyazlı kulüp, Başakşehir maçında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde kadın ve 21 yaş altı çocukları stadında ücretsiz olarak konuk edecek.Ücretsiz bilet detayları şu şekilde: "Kadın taraftarlar, ücretsiz biletlerini bugün (6 Mart) 11.00 ile 18.00, 7 Mart Pazartesi günü ise 10.00 -21.00 saatleri arasında Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden temin edebilirler.Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarların BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. Ücretsiz biletler, transfere kapalıdır.

0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir.