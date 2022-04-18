Beşiktaş'ın sınıfta kalan deplasman karnesi - Son Dakika

Avrupa kupalarına katılmak için ligi ilk dörtte bitirmesi gereken Beşiktaş, A. Alanyaspor, M. Başakşehir ve Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftada, GZT Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak büyük bir avantaj kaybetti.

Siyah beyazlılar ilk dörde girebilmek için, kalan 5 haftadaki maçlarını kazanıp, üstünde olan bu üç rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael 'i getirdikten sonra sistemi değiştirerek 3-4-3'e dönen Beşiktaş, Trabzonspor ve A. Alanyaspor maçlarında pozisyon zenginliği olmasa da mücadele açısından beğeni toplamıştı. Ancak, yeni sistemle birlikte bu iki maçta sinyal veren pozisyon azlığı Giresunspor maçında tavan yaptı ve siyah beyazlılar, karşılaşmada mücadele gücü yüksek olsa da pozisyona girmekte bir hayli zorlandı ve 0-0 beraberliğe razı oldu.YENİ SİSTEMLE DE DEPLASMANDA MAÇ KAZANAMIYORBeşiktaş'ın dün akşam aldığı beraberlik bu sezon deplasmanda sergilediği kötü performansa bir maçın daha eklenmesine de yol açtı.Siyah beyazlılar, Giresun beraberliğiyle İstanbul dışında oynadığı 12 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkartabilirken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, aynı dönem içinde İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 deplasman maçında da 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Böylelikle siyah beyazlılar, bu sezon çıktığı 17 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 8 beraberlik alırken sadece 3 maçtan galibiyetle ayrılabildi. Siyah beyazlılar İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetin 27. haftada D.G. Sivasspor 'a karşı 3-2'lik skorla aldı.Beşiktaş, 17 deplasman maçında 19 gol atıp 0.89 gibi çok kötü bir gol atma oranı yakalarken, kalesinde de 23 gol gördü ve maç başına 1.35 gol yedi.İşte Beşiktaş'ın bu sezon sınıfta kalan deplasman karnesi: İstanbul dışı 12 maçta 2 galibiyet - 6 beraberlik - 4 mağlubiyetAttığı gol 12 Yediği gol 15İstanbul içi5 maç 1 galibiyet - 2 beraberlik - 2 mağlubiyet Attığı gol 7 Yediği gol 8 TOPLAM 17 maçta 3 galibiyet - 8 beraberlik - 6 mağlubiyetAttığı gol 19

Yediği gol 23

- İstanbul