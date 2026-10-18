Beşiktaş kafilesi Trabzonspor maçı için Trabzon'a gelip kamp oteline geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Beşiktaş kafilesi Trabzonspor maçı için Trabzon'a gelip kamp oteline geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş kafilesi Trabzonspor maçı için Trabzon\'a gelip kamp oteline geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için Trabzon'a ulaştı. Siyah-beyazlı kafile özel uçakla geldiği havalimanından otobüsle kamp oteline geçti; mücadele Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, buradan otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Siyah-beyazlı kafilede, teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncular, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigPapara ParkTrabzonsporBeşiktaşTrabzonFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 19:27:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş kafilesi Trabzonspor maçı için Trabzon'a gelip kamp oteline geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei