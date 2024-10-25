Stat: Groupama
Hakemler: Harm Osmers, Dominik Schaal, Stefan Lupp (Almanya)
Olimpik Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki (Dk. 79 Mikautadze), Tolisso, Tessmann (Dk. 65 Caqueret), Benrahma (Dk. 65 Fofana), Nuamah (Dk. 73 Zaha), Lacazette (Dk. 79 Orban)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 90+6 Salih Uçan), Joao Mario (Dk. 86 Al Musrati), Rafa Silva, Muçi (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 86 Onur Bulut)
Gol: Dk. 71 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 29 Emirhan Topçu, Dk. 45+6 Masuaku, Dk. 70 Joao Mario, Dk. 83 Ersin Destanoğlu, Dk. 83 Rafa Silva, Dk. 84 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 42 Tolisso, Dk. 61 Tessmann (Olimpik Lyon)
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti.
56. dakikada Nuamah'ın pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza yayının solundan bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Rafa Silva'nın pasında Immobile'nin ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Perri'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Rafa Silva'nın boş kaleye tamamlamak istediği top auta çıktı.
71. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Rafa Silva'nın orta saha çizgisinden ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gedson Fernandes'in ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+4. dakikada Zaha'nın ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı vuruşta Uduokhai, kale çizgisi üzerinde topa müdahale ederek kalecili geçen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Lyon'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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