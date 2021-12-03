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Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş maçından notlar

03.12.2021 20:04
Beşiktaş maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 5 değişikliErsin Destanoğlu 2 maç sonra 11'deRıdvan Yılmaz, 4 maç sonra 11'e döndüCan Bozdoğan ligde ilk kez 11'de2 isim sarı kart sınırındaTFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasına yapılan itirazı reddetti Kasımpaşa'da tek değişiklikOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Spor...

Sergen Yalçın'dan 5 değişikli

Ersin Destanoğlu 2 maç sonra 11'de

Rıdvan Yılmaz, 4 maç sonra 11'e döndü Can Bozdoğan ligde ilk kez 11'de2 isim sarı kart sınırındaTFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasına yapılan itirazı reddetti Kasımpaşa'da tek değişiklikOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Ok üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 14'üncü haftasında iç sahada 4-0'lık skorla kaybedilen karşılaşmanın 11'inde 5 değişikliğe giderek Kasımpaşa karşısında takımını sahaya sürdü. Mert Günok'un yerine eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunmada Necip Uysal'ın yerine Welinton, Umut Meraş'ın yerine Rıdvan Yılmaz'ı oynattı. Sergen Yalçın, orta alanda ise Pjanic ve N'Koudou'nun yerine Can Bozdoğan ile Atiba Hutchinson'u sahaya sürdü.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın; savunma dörtlüsünü Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'ten vazgeçmeyen Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Can Bozdoğan ve Atiba Hutchinson, solunda ise Cyle Larin'i görevlendirdi. Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.Siyah-beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Atiba, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi."ERSİN DESTANOĞLU 2 MAÇ SONRA 11'DEBeşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı. Siyah-beyazlı ekipte, Kasımpaşa karşılaşmasına 11'de başlayan Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından 11'de yer buldu. Son olarak deplasmanda 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 11'de başlayan Ersin, Ajax ve Giresunspor karşılaşmalarında formasını Mert Günok'a kaptırmıştı. Mert Günok, Giresunspor maçının son dakikkalarında sol diz ön çapraz bağından sakatlıkmış ve oyuna devam edememişti. Bu sakatlığın ardından Ersin Destanoğlu, eldivenleri devraldı. Siyah-beyazlıların maçtaki yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Emre Bilgin oldu.RIDVAN YILMAZ 4 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜSiyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından 11'de yer aldı. Umut Meraş'ın transfer edilmesinin ardından zaman zaman iki isim değişerek görev yapıyordu. Genç sol bek bunun yanı sıra yaşadığı sakatlık nedeniyle 11'deki yerini kaybetmişti. Son olarak deplasmanda 4-0'lık skorla kaybedilen Sporting karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından ilk 11'de forma şansı buldu.CAN BOZDOĞAN LİGDE İLK KEZ 11'DEBeşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Can Bozdoğan, ligde ilk kez ilk 11'de görev aldı. Beşiktaş'taki orta saha oyuncuların sakat ve formsuzluklarının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, 11'de değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sezon başın kiralık olarak kadroya dahil edilen genç orta saha Can Bozdoğan'a ilk 11'de forma şansı verdi. Can Bozdoğan bu sezon ligde ilk kez görev yaptı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da ilk 11'de görev almıştı.BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM SINIRDASiyah-beyazlı ekipte, Kasımpaşa mücadelesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Josef de Souza ve Welinton, kart görmeleri halinde Süper Lig'in 16'ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.TFF TAHKİM KURULU, AHMET NUR ÇEBİ'NİN CEZASINA YAPILAN İTİRAZI REDDETTİBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta GZT Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda nedeniyle 21 gün hak mahrumiyet ve 25 bin TL para cezası almıştı. Siyah-beyazlılar, bu cezaya, itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesi ve yürütmenin durdurulmasının yönünde itirazda bulunmuştu. Tahkim Kurulu, Kasımpaşa maçı öncesinde yapılan itirazı oybirliği ile reddetti. KASIMPAŞA'DA TEK DEĞİŞİKLİKKasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalınan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Hakan Kutlu, Kevin Varga'nın yerine cezası sona eren Eysseric'i sahaya sürdü.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: " Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb Aytaç, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Eysseric, Umut Bozok, Jorgensen."


Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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