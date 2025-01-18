Beşiktaş, Samsunspor\'a 4 Değişiklikle Çıktı

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Bodrum FK maçının 11'ine göre Samsunspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, ligde son oynadıkları Bodrum FK maçının 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Topraktepe; Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov, Cher Ndour ve Ernest Muçi'nin yerine Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Al-Musrati ve Milot Rashica'ya görev verdi.

Beşiktaş, mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Ersan Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu bekledi. - İSTANBUL