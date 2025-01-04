Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?