Beşiktaş'ta 3 Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta 3 Değişiklik

Solskjaer, Başakşehir maçında 3 oyuncu değişikliği yaptı; Salih Uçan ve Hekimoğlu 11'de.

12.04.2025 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek kulübesine çekerken aynı mücadelede sakatlanan Emirhan Topçu ise kadroda yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti.

Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap yer aldı.

Oxlade-Chamberlain sağ bek başladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.

Sakat ve cezalı oyuncuların elini zorlaştırdığı Norveçli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında sağ bek orijinli Jonas Svensson'u ise stoper olarak sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Bakhtiyor Zaynutdinov sakatlıkları, Tayyip Talha Sanuç ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Takımla çalışmalara başlayan ancak maç eksiği bulunan kaptan Necip Uysal da maç kadrosunda bulunmuyor.

Ciro Immobile yine kulübede

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, RAMS Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'e geri dönmüştü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.

Salih Uçan 11 maç sonra ilk 11'e döndü

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.

Mustafa Hekimoğlu ligde ilk kez 11'de

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.

RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Mustafa Hekimoğlu, Başakşehir, Salih Uçan, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta 3 Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası Eczaneyi boks ringine çeviren sıra kavgası
ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
Okan Buruk’tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
Samsunspor’dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım
Basın toplantısına damga vurdu Okan Buruk’tan TFF’ye bomba gönderme Basın toplantısına damga vurdu! Okan Buruk'tan TFF'ye bomba gönderme
Yunanistan’da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti Yunanistan'da demiryolu şirketi binasına yerleştirilen bomba infilak etti
Kayseri’de 11 araçlı zincirleme kaza Kayseri'de 11 araçlı zincirleme kaza

21:12 Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor
20:57 Beşiktaş, RAMS Başakşehir’e sahasında 2-0 yenildi Beşiktaş, RAMS Başakşehir'e sahasında 2-0 yenildi
20:07 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz
08:20 Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
08:10 Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
07:43 Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
01:39 Ankara’da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi Ankara'da intihar etmek isteyen kişi polislerce engellendi
00:52 ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım ABD gözaltına alınan Rümeysa Öztürk: Öldürüleceğim sandım
00:35 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü 17 yaşındaki çocuk kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
00:19 Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 21:30:12. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 3 Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement